英國保守黨下周五前選出新黨魁　辛偉誠、莫佩琳成熱門　多黨批籲立即大選

【有線新聞】英國首相卓慧思辭職後，保守黨開始黨魁選舉，下周五前將誕生新黨魁，接替卓慧思，成為六年來第五位保守黨首相，前財相辛偉誠和下議院領袖莫佩琳都是熱門人選。

英國歷屆首相，在任時間最短的卓慧思下台後，由何人接棒成為焦點。

前財相辛偉誠是熱門之一，他在上一次的黨魁選舉，與卓慧思雙雙進入最後決勝階段，競選期間曾警告卓慧思的稅收計劃將損害經濟，事態發展應驗了其警告。另一名熱門同樣是曾經參與上一次的黨魁選舉的下議院領袖莫佩琳，她日前代替卓慧思到下議院面對質詢，解釋前財相辭職，表現被認為眼前一亮。

至於不久前才被逼宮下台的前首相約翰遜也可能捲土重來，傳媒報道約翰遜正在「試水溫」，認為是關乎國家利益。上任不足一周財相侯俊偉，表明無意競逐，他將於月底前發表中期預算。

保守黨1922委員會，公布選舉流程和規則，提名期將在下周一下午結束 ，有意競逐的人須取得357名保守黨議員中至少100名議員的提名支持。若果只有一個參選人有足夠提名，將自動當選，意味最早下周一就選出黨魁。如果有2人達到門檻，就由全體約17萬名黨員網上投票，在下周五前選出黨魁，接替卓慧思成為首相。

蘇格蘭民族黨、工黨，自由民主黨和綠黨都呼籲立即舉行大選，批評保守黨已失去民意授權，認為人民不能繼續承受目前的亂局。