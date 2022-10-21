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免針紙覆核｜林正財指會尊重法庭裁決　重申不打針在公共場所有風險

【有線新聞】市民郭卓堅司法覆核，要求推翻政府廢除兩萬多張免針紙的決定，法庭下午有裁決，行會成員林正財指政府會尊重法庭裁決。
行政會議成員林正財：「（擔心政府敗訴會影響管治威信嗎？）其實不是的，我們不知最後的裁決，相信會政府一定會尊重法庭判決，如果我們不是基建在醫學原因下不打針、在不同公共場所遊走，確實有風險 。」
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