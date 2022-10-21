返回
按輸入鍵開始搜尋

深水埗男子涉賣機頂盒盜播收費電視被捕　海關指世界盃前加強執法

【有線新聞】海關拘捕一名男子，涉嫌出售影視設備安裝免費收看收費電視頻道應用程式，違反版權條例。
檢獲的證物包括機頂盒、平板電腦等。海關星期三在深水埗拘捕一名30歲男店主，涉嫌在售賣影視設備時，協助顧客安裝特定應用程式，免費收看收費電視。海關說該店主會提供三天免費試用，亦會提供不同網上付款方式及技術支援，標榜不用會面都可安裝。下個月世界盃，海關會加強巡查及執法，呼籲市民應該購買由服務供應商提供的解碼器。
上一條影片 免針紙覆核｜林正財指會尊重法庭裁決　重申不打針在公共場所有風險
下一條影片 一線搜查丨賞你遊參加方法＋出發日期　即日起本地消費$800可報名！附連結
客戶服務