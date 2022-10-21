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2022年10月21日
港聞
新聞資訊
深水埗男子涉賣機頂盒盜播收費電視被捕 海關指世界盃前加強執法
【有線新聞】海關拘捕一名男子，涉嫌出售影視設備安裝免費收看收費電視頻道應用程式，違反版權條例。
檢獲的證物包括機頂盒、平板電腦等。海關星期三在深水埗拘捕一名30歲男店主，涉嫌在售賣影視設備時，協助顧客安裝特定應用程式，免費收看收費電視。海關說該店主會提供三天免費試用，亦會提供不同網上付款方式及技術支援，標榜不用會面都可安裝。下個月世界盃，海關會加強巡查及執法，呼籲市民應該購買由服務供應商提供的解碼器。
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