八綠化地帶建屋｜甯漢豪重申不涉郊野公園、生態價值較低　料2024年改劃首批土地

【有線新聞】政府再找到8處綠化地帶適合建屋，佔地255公頃，預計興建7萬個單位。發展局局長甯漢豪重申，這些地不涉及郊野公園範圍，生態價值較低，預計2024年前完成改劃第一批地。

政府說未來十年，可供發展的「熟地」達到3,280公頃，有2個將軍澳這麼大，其中255公頃來自新覓的8個「綠化地帶」。發展局局長甯漢豪重申，這些地不涉及郊野公園範圍、生態價值較低，過往都發展過近40幅，提供約7萬個房屋單位。

發展局局長甯漢豪：「過去這段時間經常說缺地，6至7萬個（單位）很重要，我覺得社會總要有平衡，如果大家說郊野公園不要發展，接下來又說不要發展綠化地，能使用的便愈來愈少 ，所有土地都不要發展，那麼土地又從何來呢？」

8個「綠化地帶」，佔地最多是屯門東，有約107公頃，其次是近新田的麒麟山以南。甯漢豪說土地比較零碎，具體位置還要再研究，預料2024年或之前完成改劃首批土地。

至於5年內要建成近3萬間「簡約公屋」選址在哪，甯漢豪說暫時不會透露，只是說這些土地不會是原本打算用來興建公屋。

甯漢豪：「我們會盡量找一些不用大規模改劃，但不排除有些地都要經城規會，但會用何種程序呢？譬如使用叫作『規劃申請』，如果有些用地即使用途在目前城規圖不批准，但如果較臨時的，我們也有個制度，通常幾個月之內（完成）。」

至於粉嶺高爾夫球場的發展爭議，甯漢豪說辯論數年前已完結，如果現時走回頭路，只會令日後其他發展項目更加困難。