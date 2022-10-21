立法會補選｜大灣區發展助理專員鄭詠基任選舉主任

【有線新聞】12月立法會補選，大灣區發展助理專員出任選舉主任。

選管會刊憲，公布選委會界別的補選，會由隸屬政制及內地事務局的粵港澳大灣區發展專員鄭詠基擔任選舉主任，補選在12月18日舉行，填補四名立法會議員加入政府後出現的空缺，提名期下個月1日展開。