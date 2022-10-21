返回
按輸入鍵開始搜尋

立法會補選｜大灣區發展助理專員鄭詠基任選舉主任

【有線新聞】12月立法會補選，大灣區發展助理專員出任選舉主任。
選管會刊憲，公布選委會界別的補選，會由隸屬政制及內地事務局的粵港澳大灣區發展專員鄭詠基擔任選舉主任，補選在12月18日舉行，填補四名立法會議員加入政府後出現的空缺，提名期下個月1日展開。
上一條影片 八綠化地帶建屋｜甯漢豪重申不涉郊野公園、生態價值較低　料2024年改劃首批土地
下一條影片 轉數快10.30凌晨1時起暫停服務十小時
客戶服務