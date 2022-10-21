轉數快10.30凌晨1時起暫停服務十小時

【有線新聞】「轉數快」本月30日，將會暫停服務10小時。

金管局說負責營運「轉數快」的香港銀行同業結算公司，計劃本月30日提升系統，凌晨1時至早上11時，「轉數快」會暫停服務。金管局已經要求銀行及儲值支付工具營運商及早通知客戶這項安排，提醒市民如果有需要，應該提早處理轉賬。