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2022年10月21日
港聞
新聞資訊
轉數快10.30凌晨1時起暫停服務十小時
【有線新聞】「轉數快」本月30日，將會暫停服務10小時。
金管局說負責營運「轉數快」的香港銀行同業結算公司，計劃本月30日提升系統，凌晨1時至早上11時，「轉數快」會暫停服務。金管局已經要求銀行及儲值支付工具營運商及早通知客戶這項安排，提醒市民如果有需要，應該提早處理轉賬。
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