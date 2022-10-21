政府將大麻二酚列危險藥物　明年2月生效

【有線新聞】政府刊憲將大麻二酚CBD列為危險藥物，明年2月生效，全港下星期四起會有十個棄置箱收集CBD產品。

棄置箱貼上立法管制CBD的海報，放置在海港政府大樓、旺角及沙田政府合署等十個地方，下星期四開始收集市民棄置的CBD產品，直至明年1月30日。法例2月生效後，販運及製造CBD最高可被判囚終身、罰款500萬元，至於管有及服用，最高可被判囚七年、罰款100萬元。