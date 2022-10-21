i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月21日
港聞
新聞資訊
政府將大麻二酚列危險藥物 明年2月生效
【有線新聞】政府刊憲將大麻二酚CBD列為危險藥物，明年2月生效，全港下星期四起會有十個棄置箱收集CBD產品。
棄置箱貼上立法管制CBD的海報，放置在海港政府大樓、旺角及沙田政府合署等十個地方，下星期四開始收集市民棄置的CBD產品，直至明年1月30日。法例2月生效後，販運及製造CBD最高可被判囚終身、罰款500萬元，至於管有及服用，最高可被判囚七年、罰款100萬元。
上一條影片
生態環境部：中國減碳工作超額完成
下一條影片
李家超專訪｜稱普選非任內首務 考慮市民得益為先 強調教師須弘揚愛國愛港、一國兩制
客戶服務
熱門
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查｜冷氣收爐前專家教必做一件事 否則隨時漏水、成蟑螂巢穴｜附7大保養貼士
一線搜查丨八達通逾期換新卡每年扣$20 4大方法Check是否需更換