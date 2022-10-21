美國：伊朗直接支援俄羅斯空襲烏克蘭

【有線新聞】美國指責伊朗直接支援俄羅斯空襲烏克蘭，派出軍事人員到克里米亞，在當地技術支援俄羅斯士兵使用伊朗製無人機。不過伊朗否認指控，俄羅斯亦否認使用伊朗無人機。

俄羅斯總統普京到莫斯科的東南面城市梁贊，視察動員後備役訓練基地，期間示範使用狙擊步槍，又與即將前往烏克蘭作戰的後備役士兵交談，為他們打氣。

俄軍在烏克蘭戰況失利，但仍向多個城市發動空襲。烏克蘭指責俄軍日前用使用伊朗製無人機攻擊首都基輔，造成死傷及破壞。

雖然俄羅斯和伊朗均否認，不過美國指有證據顯示，伊朗直接支援俄羅斯空襲烏克蘭，旨在製造恐懼。

美國國務院發言人普賴斯：「我們可以證實駐克里米亞的俄羅斯軍事人員一直在操作伊朗無人機，並使用它們在烏克蘭進行空襲，包括近日對基輔的空襲。我們見到俄羅斯和伊朗繼續說謊

繼續聲稱沒這回事。」

美國國家安全委員會指伊朗還派出包括訓練員、技術支援等少數軍事人員，前往克里米亞支援俄羅斯士兵使用伊朗製無人機，空襲烏克蘭的發電廠及重要基建。英國當局指被派往克里米亞的，是伊朗革命衛隊一個分支組織。

華府警告將採取一切手段，威懾和阻止伊朗向俄提供武器，正研究對伊朗實施新一輪制裁，包括出口管制，同時考慮為烏克蘭提供防空系統。