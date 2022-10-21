意大利盃第二圈　森多利亞1:1阿斯科利(加時2:2，12碼9:8)

【有線新聞】意大利盃第二圈，森多利亞主場鬥到互射12碼，淘汰乙組的阿斯科利，晉身16強。

華利由中場開始推進，壓到禁區起腳射入，藍衫的森多利亞，領先越級挑戰的阿斯科利，開賽10分鐘。今季意甲10場沒贏過，位列榜尾，森多利亞當然想在意大利盃，將一堆冷冰冰的數字淡忘，但原來只有一個想字。

未能守住對方一次反擊，哥洛高路33分鐘替阿斯科利追平，兩隊換邊後亦再沒有進帳。法定90分鐘，只能踢成1比1、要加時分高下。

以為很有信心晉級，贏過4屆冠軍的森多利亞，加時下半場出現危機，被阿斯科利的當拿迪建功，時間是110分鐘。

聯賽季初的劣績，是否可以反映在盃賽的實況？不是。森多利亞是這樣想的。想證明機遇處處

能夠把握才是。等到最後2分鐘，終於等到了。卡普圖的入球，兩隊120分鐘踢成2比2，要以互射12碼分勝負。

雙方首5輪，各有兩人射失，森多利亞的第4輪，卡普圖被古亞拿救到。阿斯科利第5輪，卡利加拿亦被干天尼擋出。

直到「突然死亡」的第11輪，一對門將鬥法，森多利亞的干天尼射入。阿斯科利的古亞拿「宴客」，森多利亞12碼贏9比8，總分贏11比10，會與費倫天拿爭入半準決賽。