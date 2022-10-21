據報《蝙蝠俠：黑夜之神》禁戶外放映　消息：政府指電影含暴力鏡頭　仍可在戲院播映

【有線新聞】彭博報道，政府禁止電影《蝙蝠俠：黑夜之神》下星期在中環一個活動放映，電影、報刊及物品管理辦事處說不評論個別影片的申請。據了解，政府因為這套電影屬於「青少年及兒童不宜」級別，認為不適合在露天場地播放。

《蝙蝠俠：黑夜之神》原定下星期四晚在中環海濱一個露天場地放映，不過主辦單位通知已購票人士，放映會按政府指示取消。消息人士說政府拒絕播映申請，是因為任何人都會途經該露天場地，包括兒童及青少年，但電影含有一些暴力鏡頭，屬於IIB級別，即是青少年及兒童不宜；政府曾經要求主辦單位刪去部分暴力鏡頭，以便在露天場地播放，但主辦單位決定撤銷申請。消息人士又強調電影仍然可以在戲院內播映，強調今次事件不涉及《國安法》。

文體旅遊局局長楊潤雄說當局是按機制處理，「這個決定不是由我們政策局或部門決定，但我相信大家都要明白，在香港有一套制度決定某一段時間放映一套電影是否適合，這有一套既定機制，我亦相信過往所有電影都是經同一機制處理，大家放心這一定是有合理合法情況下才作出這個要求。」

熱愛《蝙蝠俠》的立法會議員狄志遠說，《蝙蝠俠》電影不涉及政治敏感，亦少人投訴暴力，希望當局清楚解說準則，社會福利界（新思維）狄志遠：「因為《蝙蝠俠：黑夜之神》都放映了很多年，一直都沒有擔心暴力部分，或者不多人投訴暴力。我初步了解，場地很大、很空曠，是否會造成這些損害我有些疑問的。今天突然停播，可能有些《蝙蝠俠》迷會有反感，政府如果解說不清楚會帶來很多聯想。」