李家超專訪｜否認優才計劃取消配額「換血」　批說法狹隘　強調放眼世界

【有線新聞】過往大部分申請均來自內地人的優才計劃，《施政報告》指會取消配額，被質疑「換血」。行政長官李家超在本台節目《有理有得傾》表示，批評說法太偏頗和狹隘。

搶人才其中一招「優才計劃」，去年有二千宗成功個案，九成是內地人，去年《施政報告》提出增加至四千個配額，最新想法是未來兩年配額都不再有。

行政長官李家超：「『紅隊』討論時擔心太多人來，因為香港本身有很多吸引力，『優才計劃』三年前其實限制不少，例如大學生完成學業只可以留港一年找工作，目前延展至兩年。（同時有大灣區青年就業計劃，找內地人同時推香港年輕人北上大灣區，有說法指是『換血』）這些說法太偏頗和太狹隘。來源地不是我們最主要考慮，我們很多制度與國際標準和水平全部對接，這是我們優勢，所以我們重點其實放眼世界。當然內地目前有好多機遇，這些機遇不要忘記，很多外國人來港都是看準內地市場，所以我們要有開放態度，成日經常想這些是狹隘、固步自封。」

搶人之外還想搶企業，政府會幫外資度身訂造落戶香港的計劃。主持：「度身訂造方法例如稅務優惠、提供土地給它們，本地新興產業『喵坊』都要走，沒有地，會不會予人感覺厚此薄彼？」李家超：「要先考慮整體利益，大家都希望香港繼續資本主義社會，資本主義社會就是在公認遊戲規則之下，大家各展所長、百花齊放，我們要尊重遊戲規則，否則這不是香港成功之道。（想吸引創科公司來港，所以香港本地回收行業未必保留？）看事情不應有排斥性，尊重每個行業發展，每個行業都有不同政策幫助，但不要先排斥，香港要團結、包容、多元化。如果單一、單聲道不應是香港文化，哪些對香港整體利益最大要有優次，決定在於創造社會價值怎樣最大。」

《施政報告》首次羅列過百項KPI，李家超表示不擔心變「跑數」，制訂這些指標前都思考過，又指最重要是令公務員有承擔。