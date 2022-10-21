財委會通過堅尼地城公屋工地平整等項目　撥款逾9.2億

【有線新聞】立法會財委會通過撥款逾9.2億元，用作堅尼地城加惠民道公營房屋工地平整等項目。

撥款申請原先是逾10.2億元 ，經土木工程拓展署更新估價後減少近一億元 ，工程包括建造一條橫跨域多利道的行人天橋、升降機及行人路；工地平整、興建護土牆及斜坡等。這個公營房屋項目有三幢住宅大樓和一幢附屬設施大樓，將提供2,340個單位、可容納7,500人，預計最快2028年分階段落成。