入境0+3｜外界倡准黃碼「團進團出」入餐廳　楊潤雄：會考慮可行性

【有線新聞】「0+3」入境檢疫，外地旅客來港無法立刻出外用膳，外界建議政府容許黃碼人士以「團進團出」形式進入餐飲場所等，政府表示會考慮措施可行性。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄：「閉環式、半環式或用團的形式，我們都聽到，我們會看實際可行性多大。香港環境能做到多少閉環式？香港是比較小的地方，有多少地方可做到完全閉環？我們也會考慮。」