免針紙覆核｜郭卓堅勝訴　逾兩萬免針紙續有效　盧寵茂將與律政司研究判詞

【有線新聞】郭卓堅司法覆核，要求推翻政府廢除兩萬多張免針紙的決定，高等法院判他勝訴，政府須支付訟費，早前被捕醫生發出的兩萬多張免針紙繼續有效。

政府一方在審訊時說，《預防及控制疾病條例》是用作應對公共衞生緊急事態，局長具有廣泛而靈活的權力，判詞提到法官高浩文同意這一點，但指出當條例，有專為解釋疫苗通行證而設的599L章，法理上應該優先審視，而並非審視全條規例，但599L章沒有列明局長任何有關撤銷免針紙的權力，加上由於規例影響甚廣，政府在引用時理應作出對公眾最小影響的決定，合理地達到政策目的。郭卓堅歡迎裁決，形容香港市民是最大贏家。

郭卓堅歡迎裁決，形容香港市民是最大贏家。郭卓堅：「香港市民，最大的贏家。那些是合法醫生，你說由他們簽發的免針紙有問題，不應由盧寵茂說有問題，應該由醫務委員會報告給醫委會，看看他們有沒有失德；如果醫委會認為有失德，才說針紙無效，就不是二萬張，而是逐張審視，這是法律的原則性。政府修例的話同樣覆核、同樣打官司。」

醫務衞生局局長盧寵茂回應法庭裁決時說，局方有責任保障市民健康，會與律政司研究判詞。盧寵茂：「我知道法庭今天會出判決，大家都見到一直介紹《施政報告》內容，未有機會了解詳細情況。我們與律政司研究判詞後稍後會有正式回應，不過作為醫務衞生局，我們有責任保障全港700多萬市民健康，特別在新冠疫情防控中，我們一個非常重要的責任，是我們的目標。」