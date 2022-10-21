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寬別四年　香港單車節12.18復辦

【有線新聞】旅發局12月18日復辦香港單車節。
設有50公里組及30公里組，以「三隧三橋」為路線，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，途經ICC環球貿易廣場等多個標誌建築。香港單車節上一次於2018年舉辦，其後連續3年因反修例運動及疫情取消。
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