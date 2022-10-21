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金融峰會｜據報當局研確診者乘私人飛機離港　盧寵茂否認防疫「大細超」

金融峰會｜據報當局研確診者乘私人飛機離港　盧寵茂否認防疫「大細超」

【有線新聞】金融領袖峰會下月在香港舉行，據報當局研究容許確診者乘坐私人飛機離港，醫務衞生局局長盧寵茂否認防疫政策「大細超」。
盧寵茂：「我們一方面要做好防疫政策，另一方面考慮香港需要，在大型盛事有針對性方案處理不表示參與人士沒防疫政策。我們政府考慮方案時，是針對每個盛事和活動性質對香港的影響，亦考慮到他們抵港後活動人數、場地去設計特別方案，這方面不存在『大細超』。」
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