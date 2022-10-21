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2022年10月21日
港聞
新聞資訊
施政報告｜公務員紀律機制擬優化 華員會料受懲處人數少、倡焦點放獎勵
【有線新聞】《施政報告》提到要優化公務員紀律機制，公平公正懲處違紀人員，華員會相信受懲處的人只佔少數。
政府華員會會長利葵燕：「對絕大部分公務員沾不上邊，很少部分人有行為不當而受懲處，我們認為焦點更多應放在獎勵方面，從而激勵公務員邁向卓越，做更多對社會、市民有益的事。」
利葵燕又認為應該清楚闡述《公務員守則》裏政治中立的意思，應修訂為公務員服務特區政府不受換屆官員或特首影響，亦應列明公務員不論是否同意政府政策，或政策是否符合他所屬政黨的立場，都要忠誠執行。
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