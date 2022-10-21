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2022年10月21日
港聞
新聞資訊
增5,393宗確診、多9死 本地首現兩宗BQ.1.1亞系個案
【有線新聞】本港新增5,393宗新型肺炎確診，370宗屬輸入個案，多9名患者離世。
衞生防護中心在輸入個案中發現多19宗XBB、3宗XBD，2宗BQ.1.1等亞系變種個案，本地首現兩宗BQ.1.1亞系個案，另外新增兩宗本地XBD個案。
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