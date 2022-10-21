免針紙覆核｜政府敗訴　盧寵茂：會研究判詞　有組織憂更難取免針紙　江玉歡：尊重判決

【有線新聞】有病人組織形容裁決是「雙輸」，認為即使政府敗訴，病人取得免針紙的難度也會增加。醫務衞生局局長盧寵茂就指，政府有責任保障市民健康，會與律政司研究判詞。

政府敗訴，作為答辯人的醫務衞生局局長盧寵茂說會與律政司研究判詞再正式回應，盧寵茂：「作為醫務衞生局，我們有責任保障全港700多萬市民健康，特別在新冠疫情防控中，我們一個非常重要的責任是我們的目標。」

有病人組織指收到10多宗求助，認為雖然政府敗訴，但涉案病人要拿免針紙仍有很大難度，病人政策連線主席林志釉：「法庭這個裁決都是雙輸，受局長決定影響的二萬多人，我相信他們不會特別高興。第一，一般拿到的免針紙有效期只得三個月，即使局長無這決定，他們手上的免針紙都會隨時間過去都會失效。開審前都有檢控涉事醫生的行動，涉事病人也有拘捕，我相信外面願意寫免針紙的醫生因這件事都變得很少。」

一直要求政府交代廢除免針紙理據的議員江玉歡說，尊重法庭判決，她引述判詞指案件的問題，純粹在於政府決定是否合法不存在支持或反政府之意，她說初心只是提出程序的疑問，抗疫政策難免有模糊，相信政府推行任何政策時多解說，一定會增強公眾對政府的信任。