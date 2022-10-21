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香港七人欖球賽　場內獲批觀眾席範圍可進食

【有線新聞】下月舉行的國際七人欖球賽可以場內飲食。
香港橄欖球聯盟發聲明指十分高興得到政府批准，可以在場內觀眾席飲食，認為可以保持比賽氣氛，聲明提醒觀眾在進食和飲水後戴回口罩，入場觀賽要出示當天快測陰性證明。
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