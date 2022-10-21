類鼻疽｜白田邨地盤泥土樣本驗出類鼻疽菌　區內再增一確診　袁國勇稱源頭未明

【有線新聞】本港新增一宗類鼻疽確診，患者住深水埗、情況嚴重，區內一個地盤驗出類鼻疽菌。政府專家顧問袁國勇說類鼻疽可以透過泥塵或食水傳播，至今源頭未明，公眾毋須恐慌。

袁國勇到深水埗白田邨一個地盤視察，當局在地盤4個泥土樣本驗出類鼻疽伯克氏菌，建議用熟石灰鋪在泥土面殺菌。袁國勇說類鼻疽傳播途徑，包括經肺部吸入帶菌的泥塵，喝了含菌的食水經腸入血中毒或者經皮膚傷口入血，不過區內22名類鼻疽患者都不在這地盤工作。

港大微生物學系講座教授袁國勇：「源頭暫時仍然未明，我們未清楚，因為通常這個類鼻疽伯克氏菌，最高峰時期應該是在雨季和風季，首三個（個案）都不是，為何會這樣，我們正在追查。我們認為暫時不要肯定說是否（源頭）來自地盤，或者真的是水，會否有其他可能性，例如病人家中的潔手液，我們也拿了去化驗。」

袁國勇說其他區暫時未有集中爆發，公眾毋須恐慌，「我們仍然希望所有市民，吃的、喝的都應該煲過，及開水喉早上刷牙洗臉時，如果你本身有長期病患、免疫系統有問題，最好用煲過的水漱口刷牙，但如果你身體正常，開水喉時頭段的水沖走，或洗澡開花灑沖走已經很安全、不用過分擔心。」

袁國勇說家中飲用水仍然安全，但會繼續採集水樣本化驗及安排涉事地盤工人驗抗體。