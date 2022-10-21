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2022年10月21日
港聞
新聞資訊
壹傳媒審查員陳錦榮任期再延長三個月
【有線新聞】財政司將壹傳媒有限公司事務審查員陳錦榮的任期延長三個月。
陳錦榮去年7月28日獲財政司司長按《公司條例》任命，要求他於半年內提交最終報告，他的任期已三度獲延長，原訂本月27日屆滿，財政司司長說由於調查仍在進行，決定再延長任期至明年1月27日。
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