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14人疑淋油、恐嚇等被捕　包括兩學生　涉屯門10宗收債案

【有線新聞】警方拘捕14人涉嫌與屯門十宗收債案有關。
檢獲的證物包括油漆罐、收債紙，警方上星期五拘捕八男六女，18至50歲，包括兩名學生。警方說他們2月至10月分別到借貸人住所淋油、貼收債字條、恐嚇借貸人還錢，涉嫌刑事毀壞、恐嚇及傷人等。
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