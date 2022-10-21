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2022年10月21日
體育
新聞資訊
山地單車亞錦賽 關旨君在女子U23越野賽摘銅
【有線新聞】南韓麗水舉行的亞洲山地單車錦標賽，港隊的關旨君在女子U23越野賽摘銅。
賽事今年復辦，港隊派5名車手出戰。
關旨君在越野賽，緊隨日本及印尼代表之後，第三名完成、獲得銅牌，是香港今屆首面獎牌。
教練陳振興說賽事的爬坡、上升的海拔高度、總海拔及落山難度較以往高。賽前特別進行較高難度訓練。關旨君與賴俊健就到雲南集訓提升能力。
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