在位僅個半月　卓慧思料可終身申領津貼　惹在野黨不滿

【有線新聞】英國首相卓慧思閃電辭職，傳媒報道她卸任後可終身領取津貼，每年最多11.5萬英鎊，引起在野黨不滿，要求卓慧思不要領取。

卓慧思在位僅個半月便黯然下台，成為當地歷來任期最短的首相。英國傳媒報道，她離職後可獲1.8萬英鎊部長遣散費，終身可申領津貼，每年最多11.5萬英鎊，相當於100萬港元。政府解釋這筆「公務開支津貼」是考慮到首相離職後的特殊公共地位，補貼出席公眾活動、辦公、通訊等必要開支，實報實銷，不能用於私人或國會支出。

英國正面對生活成本危機以及需要削減公共開支，在野工黨、自由民主黨和工會都認為卓慧思在政壇和經濟引發動盪，不應該跟前任首相一樣終身領取津貼。

這個津貼是1991年戴卓爾夫人離任首相後制定，卓慧思是第七個有資格領取的人。屬工黨的貝理雅2007年離任後10年間共領取逾100萬英鎊補貼，他和1997年離任的馬卓安在2019和2020財政年度獲批全額津貼，接替貝理雅做首相的白高敦申領金額亦接近上限。

若像前首相文翠珊、約翰遜般繼續在議會任職，收取逾八萬英鎊薪酬外可再申請津貼，如獲委任公職將降低津貼金額，一旦成為在野黨領袖便失去津貼資格。