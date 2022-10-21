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2022年10月21日
港聞
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尊子漫畫描述招聘接受苛政人才 孫玉菡不點名批荒謬、損港形象 重申吸才計劃突破思維
【有線新聞】政治漫畫家尊子一則漫畫描述招聘接受苛政管治的人才，勞福局局長孫玉菡不點名批評荒謬、偏離事實。
《明報》星期五刊登的尊子漫畫，內容有一張「人才辦」招聘告示，寫着「急聘世界級人才、薪高糧準，接受苛政管治者優先錄用」。
孫玉菡在社交媒體不點名批評有報章刊載漫畫，以「苛政」作為招聘的「賣點」，批評荒謬及嚴重偏離事實；說這種自以為幽默的表述損害香港形象，不明白為甚麼有人妄自菲薄、不盡不實地挖苦香港，重申高端人才通行證計劃突破固有思維吸納人才。
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