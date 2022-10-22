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2022年10月22日
港聞
新聞資訊
海關元朗檢590萬支私煙 巿值約1,600萬 兩男被捕
【有線新聞】海關於元朗新田等四處地方檢獲一批走私香煙，巿值約1,600萬元，拘捕兩人。
檢獲的590萬支走私香煙應課稅值1,100萬元，市值約1,600萬元，海關星期四晚分別到新田、大埔、粉嶺坪輋等四處較為偏遠地方，在鐵皮屋內檢獲這批走私香煙，並拘捕兩名報稱司機的男子，他們年齡分別是30及58歲。
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