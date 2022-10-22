兩個月內虛報百宗火警或打架案　男子涉浪費警力被捕

【有線新聞】警方在尖沙咀拘捕一名男子，涉嫌虛報一百宗案件，浪費警力。

被捕42歲男子黑布蒙頭，由探員押返警署調查。油尖警區由8月起接報，指尖沙咀兩幢大廈發生火警或打架案，警方及消防到場後均沒有發現。同類虛報案件至今有約一百宗，警方列作惡意虛報，昨日凌晨拘捕一名男子，檢獲兩部手機懷疑與案有關。