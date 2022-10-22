施政報告｜倡設18區關愛隊　李家超：不希望為個人目標辦活動

【有線新聞】施政報告提出成立18區關愛隊，行政長官李家超被問到為何不直接撥資源給區議會，他說不希望關愛隊的活動是為了個人目標，又說希望參與的團體主流價值觀是擁護一國兩制。

今屆區議會任期明年年底完結，政府在未來一年會諮詢檢討安排，未有結果之前，明年第一季率先在荃灣及南區成立「關愛隊」。

特首李家超被問到為何不直接將資源撥給區議會，「某區可能長者特別多，另一些區可能少數族裔特別多，便要按區內的實際情況去實行，但有時我不希望這些活動為了某些個人的目標，或某些團隊的目標，是以整個區或社會的利益而設計。（所以不一定要是愛國團體才可申請作關愛隊？）愛國愛港是我們希望見到的主流價值觀。」

除了有關愛隊關心基層，施政報告提出要「精準扶貧」，但110個KPI之中沒有定出減少貧窮人口的目標。李家超︰「扶貧理論很多，大家的理念亦不一樣，我實事求是，幫助我認為最有需要的人，所以我希望政務司司長的扶貧委員會盡快識別最值得幫助的群組。」

他說即將公布的「青年發展藍圖」會提出協助40歲或以下的年輕人學業、創業、置業。李家超︰「（是否覺得政府和青年人關係惡劣，所以藍圖裏需要在復和方面著墨？）我們之間的看法不一致是很正常的，這個社會是多元的，政治方面看法不一致亦很正常，要說服你去改變並不實際，我們不應該改變一個人的思想，不應該的，應該靠行動去拉近距離，拉近了距離才可以溝通。」