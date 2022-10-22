短池世界盃柏林站　何詩蓓400自奪冠　再破香港紀錄

【有線新聞】短池游泳世界盃柏林站，港隊的何詩蓓在女子400米自由泳以破香港紀錄的時間奪冠。

何詩蓓相隔10個月重返國際賽以總成績第3名入決賽，完成頭125米已經帶出，之後更加愈拉愈開，結果游出3分56秒52，取得個人今站第一金，並將自己保持的港績推快0.54秒。這位港隊代表之後還會參加200及100米自由泳。