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2022年10月22日
體育
新聞資訊
跳水世界盃柏林站 王宗源力壓曹緣奪得男子3米板冠軍
【有線新聞】跳水世界盃柏林站，中國的王宗源，奪得男子3米板冠軍。
首名晉級決賽，20歲的王宗源發揮穩定，第三跳難度系數3.9的，向前翻騰兩周半，轉體三周屈體，獲得99.45高分。
王宗源由頭帶到尾，6跳合共取得562.2分，超過48分優勢力壓隊友曹緣，奪得金牌，德國的韋斯曼得到季軍。
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