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2022年10月22日
港聞
新聞資訊
理大衝突｜九人暴動罪成囚35至48個月 官稱對社會過份熱心、冀激情過後醒覺
【有線新聞】2019年理大示威，警方圍堵，有示威者在尖沙咀聲援，九名男女被裁定暴動罪成，判囚2年11個月至4年。
案發2019年11月19日，九名被告被控在厚福街參與暴動，其中何國棟另被控管有物品意圖摧毀財產罪成。
法官指暴動超過一小時，被告有備而來，但不算計劃周詳和部署精密，無途人或警員受傷只是幸運；又指求情信反映各被告本性善良，可惜對社會事務過份熱心，被激情駕馭理智，希望他們激情過後，為前途醒覺，砥礪前行。
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