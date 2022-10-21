德國總理朔爾茨下月初訪華

【有線新聞】德國總理朔爾茨將下月初訪問中國，成為疫情以來首位訪華的歐盟國家領袖。

朔爾茨將與商界領袖代表訪問中國，他說此次訪華計劃醞釀已久，德國妥善處理和發展國際關係非常重要，將與中方討論許多議題，包括有關國際秩序和邊界不可侵犯的重要。他又強調沒有人說德國不可與中國做生意、不能投資中國，德國不應只關注少數國家，許多亞洲、非洲和南美洲的國家都可以成為德國的好夥伴。