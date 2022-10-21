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2022年10月22日
兩岸國際
新聞資訊
德國總理朔爾茨下月初訪華
【有線新聞】德國總理朔爾茨將下月初訪問中國，成為疫情以來首位訪華的歐盟國家領袖。
朔爾茨將與商界領袖代表訪問中國，他說此次訪華計劃醞釀已久，德國妥善處理和發展國際關係非常重要，將與中方討論許多議題，包括有關國際秩序和邊界不可侵犯的重要。他又強調沒有人說德國不可與中國做生意、不能投資中國，德國不應只關注少數國家，許多亞洲、非洲和南美洲的國家都可以成為德國的好夥伴。
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