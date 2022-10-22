英媒：辛偉誠獲過百議員支持達門檻競逐保守黨魁　莫佩琳正式宣布表態競逐黨魁

【有線新聞】英國保守黨黨魁選舉，當地傳媒報道前財相辛偉誠已率先取得100個議員支持，達到參選提名門檻。而前首相約翰遜亦獲得過半門檻的議員支持。

英國保守黨黨魁選舉提名期周一結束，前財相辛偉誠呼聲高漲，當地多間傳媒報道，辛偉誠在短短一日已率先達到100名議員支持的提名門檻，能輕鬆「入閘」。多個資深黨員公開支持辛偉誠，包括前衛生大臣賈偉德、保安事務國務大臣董勤達等。 上月初先下台的前首相約翰遜亦可能「回朝」，過去兩周在加勒比海度假的他周五乘飛機趕回英國，傳媒報道他度假期間曾聯絡多個保守黨議員爭取支持，承諾當選後會以更包容的管治作風建立更有紀律的唐寧街。報道指約翰遜已爭取到超過門檻一半議員的提名，還獲得包括防相華禮仕等6位現任內閣大臣的支持。不過陷入「派對門」等醜聞的約翰遜仍正接受國會委員會調查，有議員警告如約翰遜再次上台可能犯眾怒，會令保守黨陷入死亡漩渦。