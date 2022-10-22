執法截聽錯誤目標　數月後始發現　職員離職

【有線新聞】截取通訊及監察事務專員楊振權提交其首份截聽專員年報，披露一宗違規秘密監察個案，截聽錯誤目標。

年報指，該宗個案事源執法機關舉報中心接報說一名男子涉嫌犯罪，只能提供他的中文姓名，中心職員在電腦系統發現一名中文姓名相同男子，由於無其他資料比對，便把這名當事人當成目標人物轉交調查。當舉報人再提供了目標人物的電話號碼，調查員發現跟當事人的號碼及地址不同，但只推斷為有多於一個居所及號碼，之後錯誤截聽當事人，直至數月後真正目標人物被捕，比對英文姓名，才發現兩人並非同一人，舉報中心職員最終離職。