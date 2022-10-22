16人涉非法收債被捕

【有線新聞】16名男女涉嫌非法收債被捕。

被捕人士15至50歲，分別是學生、財務公司董事等，他們涉嫌與今年3至9月11宗沙田區的收債案有關。

警方指有財務公司以實際年利率超過360%的利息放貸，當借貸人未能還款，公司會安排黑社會收債，又招攬青少年上門滋擾借貸人、張貼恐嚇字句及淋紅油。警方以刑事毀壞、遊蕩、以過高利率放債等罪名拘捕。