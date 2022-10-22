i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月22日
港聞
新聞資訊
16人涉非法收債被捕
【有線新聞】16名男女涉嫌非法收債被捕。
被捕人士15至50歲，分別是學生、財務公司董事等，他們涉嫌與今年3至9月11宗沙田區的收債案有關。
警方指有財務公司以實際年利率超過360%的利息放貸，當借貸人未能還款，公司會安排黑社會收債，又招攬青少年上門滋擾借貸人、張貼恐嚇字句及淋紅油。警方以刑事毀壞、遊蕩、以過高利率放債等罪名拘捕。
上一條影片
執法截聽錯誤目標 數月後始發現 職員離職
下一條影片
中國共產黨第二十屆中央委員會委員名單
客戶服務
熱門
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查｜冷氣收爐前專家教必做一件事 否則隨時漏水、成蟑螂巢穴｜附7大保養貼士
一線搜查丨捉螃蟹被鉗傷 18歲男為報仇反咬兼生吞 胸痛1個月揭寄生蟲入肺