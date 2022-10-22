賢學思政案｜認顛覆政權　三人囚30至36個月、一人入教導所

【有線新聞】已解散的賢學思政4名成員承認串謀煽動顛覆國家政權罪，分別判囚2年半至3年及入教導所，法官指他們宣揚港獨，可能令公眾誤以為香港不屬於中國。

被告王逸戰、陳枳森、朱慧盈及黃沅琳由囚車押送到區域法院，案發前年10月至上年6月，4人至少7次設街站，高叫「光時」口號，叫市民抗爭、推翻當權者等。法官判刑指四人叫的口號是宣揚港獨、香港民族概念及顛覆國家，香港自古以來屬於中國，所謂民族概念是有心人僭建出來，他們知道口號的意思，主動挑戰國安法，有在場人士和應叫口號。

街站展出反修例期間的相片，提醒他人反抗中央、叫人再次出來抗爭、接受港獨，可能令公眾，包括兒童或心智不成熟的人誤以為香港不屬於中國。街站逐漸鼓吹武力，提到下次社會運動可能是革命或戰爭，鼓勵市民在思想、精神、身體上裝備自己，法官形容街站頗受歡迎，有人捐款、索取文宣，認同他們的人數以千計。

相比同類案件，被告沒有用互聯網煽動他人，在街站的發言次數較少，認為本案屬「情節輕微」類別中「偏近較嚴重」，判黃沅琳入教導所，其餘3人監禁2年半至3年。

法官指朱慧盈原本可判入教導所，但她學業成績優異，繼續讀書比在教導所接受在職培訓更有更生效果，不希望判刑成為她學業的絆腳石，決定應被告意願判處監禁。