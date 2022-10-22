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2022年10月22日
港聞
新聞資訊
西貢兩男疑為爭路打架 一人遭鐵匙插傷 二人送院及被捕
【有線新聞】兩名男子在西貢懷疑因爭路打架，一人被鐵匙襲擊受傷，另一人亦受傷送院。
其中一名傷者頭部流血，多處被鐵匙插傷，經包紮後由救護車送院。一名64歲男子中午在坑口道近清水灣道路邊等小巴，期間另一名66歲男子經過，懷疑因路面狹窄發生碰撞，兩人爭執口角並打起來。混亂中，一人被鐵瓷匙襲擊，另一人倒地受傷，警方接報到場，拘捕兩人涉嫌在公眾地方打架。
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