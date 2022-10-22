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2022年10月22日
港聞
新聞資訊
外媒料本港財赤較預測高 陳茂波稱有逆周期措施減市民壓力、應著眼整個周期
【有線新聞】有外媒預測本港今年的財政赤字有機會較政府預測的多三倍，財政司司長陳茂波說，政府會有逆周期措施減輕市民及中小企的壓力，又說本港的財政狀況應著眼整個周期。
陳茂波：「施政報告都有些短、中、長期措施，當中有不同地方要用到錢，我們有不少錢將用作投資，成立一個共同投資基金，當然有些是培育生產業，都要有一些投資。我們看特區政府的財政應從整個周期去看，不一定拘泥於一年。」
對於政府提出研究小欖郊野公園邊陲地建屋，陳茂波說，社會不應執拗於用地是否屬郊野公園，應逐個地點去評估是否適合建屋，以及是否有生態價值。
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