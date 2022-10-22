烏克蘭繼續反攻赫爾松美俄防長罕有通電

【有線新聞】烏克蘭在南部赫爾松繼續反攻，直迫首府赫爾松市。美國和俄羅斯兩國防長罕有就烏克蘭局勢通電話，華府指保持溝通相當重要，將考慮採取一切手段推進與俄羅斯的外交。

俄羅斯國營電視台播放片段，在兼併的赫爾松再有大批平民撤離。

當地形勢越趨嚴峻，俄方指責反攻的烏克蘭部隊空襲赫爾松市附近、橫跨第聶伯河的一條大橋，並炮擊附近渡口。俄軍要設置浮橋，向西岸部隊運送物資和轉移民眾。

部分撤離的平民抵達克里米亞，他們轉乘火車前往其他目的地。

烏克蘭軍方指，俄方調派2000名後備役士兵到赫爾松，稱莫斯科在兼併地區的戒嚴目的是加強前線部署。

俄烏戰事已持續近八個月，俄羅斯防長紹伊古應邀與美國國防部長奧斯汀通電話，是自5月以來兩人再次通話。

奧斯汀強調就烏克蘭戰事，美俄維持溝通非常重要。塔斯社引述俄羅斯官員表示，這次通話是要消除誤解。俄方過往曾批評美國軍事支援烏克蘭，是火上加油及直接介入戰事。

奧斯汀亦與烏克蘭防長列兹尼科夫通電話，重申美國堅定不移支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

美國國務卿布林肯指，所有跡象表明俄羅斯總統普京不太願意展開有意義的外交，並背道而馳，華府將考慮採取一切手段，推進與俄羅斯的外交。