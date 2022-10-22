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2022年10月22日
【專題】施政報告2022
港聞
新聞資訊
施政報告｜新入職及升職教師須到內地考察 蔡若蓮冀兩年內完成
【有線新聞】施政報告提到，要求資助學校新入職和升職老師參加內地學習團。教育局局長蔡若蓮表示，希望教師兩年內完成。
教育局局長蔡若蓮：「內地交流考察團初步規劃3至4天，目的是希望他們了解國家的發展，親身體驗國情，在日常教學能引導學生正確認識國家，希望新入職和擬晉升老師兩年內完成，要視乎疫情和通關情況。」
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