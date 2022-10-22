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2022年10月22日
港聞
新聞資訊
增5,953宗確診、七死 多六院舍有個案 五校共六班須停課一周
【有線新聞】本港新增5,953宗新型肺炎確診，364宗屬輸入個案，多7名患者離世。
再多一宗本地個案驗出XBD變種病毒株，但本港主流病毒仍然是BA.4和BA.5，佔檢測樣本近九成二。多六間安老院舍有院友確診，有五間學校共六班要停課一星期。
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