增5,953宗確診、七死　多六院舍有個案　五校共六班須停課一周

【有線新聞】本港新增5,953宗新型肺炎確診，364宗屬輸入個案，多7名患者離世。

再多一宗本地個案驗出XBD變種病毒株，但本港主流病毒仍然是BA.4和BA.5，佔檢測樣本近九成二。多六間安老院舍有院友確診，有五間學校共六班要停課一星期。