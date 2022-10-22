二十大北京閉幕 選出新屆中委會 並通過將「兩個確立」寫入黨章

【有線新聞】中共二十大在北京閉幕，選出了新一屆中央委員會，並表決通過黨章修正案。將「兩個確立」寫入黨章，確立習近平黨中央的核心地位，及習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

習近平主持二十大閉幕，多名退休領導人都有出席，但期間胡錦濤要由工作人員攙扶離場，而開幕時未有出席的王岐山亦有現身。

大會先後表決通過二十大報告、中紀委工作報告決議草案，以及黨章修正案，將「兩個確立」寫入黨章。

「正是因為確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色，社會主義思想的指導地位，黨才有利解決了影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，消除了黨、國家、軍隊內部的嚴重隱患，從根本上確保實現中華民族偉大復興，進入不可逆轉的歷史進程。」

另外在二十大報告中，提到的多個重點，包括提出以中國式現代化、全面推進中華民族偉大復興、建設一流軍隊、全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、堅決反對和遏制「台獨」等，都有寫入黨章。

習近平說中共走過百年奮鬥歷程，完全有信心、有能力，在新時代新征程，創造令人刮目相看和新的更大奇蹟。

總書記習近平說：「我們相信黨的二十大作出的各項決策部署取得的各項成果，必將對全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興，對奪取中國特色社會主義新勝利，發揮十分重要的指導和保證作用。」

習近平表示，修改黨章之後，會繼續堅定不移推進從嚴治黨，完善黨的建設和自我革命。