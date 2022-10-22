聶德權等三前官員出任香港新方向榮譽顧問

【有線新聞】公務員事務局前局長聶德權出任政團香港新方向榮譽顧問。

香港新方向下午舉行成立三周年活動，公布有三名前官員擔任政團的榮譽顧問。除了聶德權，還有前運房局局長張炳良、規劃署前署長凌嘉勤。香港新方向立法會議員張欣宇說，幾名榮譽顧問經驗豐富，在政策研究上能提供寶貴意見。