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土瓜灣重建試行「預先批地」　韋志成稱可縮短時間、不會迫遷

【有線新聞】市建局將會在土瓜灣重建項目試行「預先批地」，在居民未全數撤離前，提早申請地契和清場施工。行政總監韋志成相信，能壓縮到重建時間，對居民影響不大。
市建局行政總監韋志成：「市建局是不會因為預先批地引致迫遷的情況出現，當我們知道未離場的人已經有調遷安排，例如他正等候上公屋，或者他因為一些遺產程序未完成，這些我們很清楚知道，約莫何時可完成相關程序、可以離場，這個情況下我們才會申請預先批地。」
施政報告提到會分階段提高市建局的借貸上限，韋志成說歡迎措施，因為市建局正面對資金流問題，未來兩年甚至會考慮向外融資或發債。
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