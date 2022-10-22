MIRROR演唱會｜阿Mo已拆造口喉管、吞嚥反射神經康復　其父稱調查仍只聞「最後階段」

【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言阿Mo已拆除造口喉管，預計傷口可在一周左右癒合。

阿Mo的爸爸、牧師李盛林再次發代禱信指，阿Mo摘除造口喉管後可以暫時紓緩疼痛，吞嚥反射神經已完全康復，可嘗試進食不同質地的食物。信中又關注跨部門工作小組的調查進度，指一個月又過去，聽到的仍只是已到最後階段的字眼。