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2022年10月22日
港聞
新聞資訊
MIRROR演唱會｜阿Mo已拆造口喉管、吞嚥反射神經康復 其父稱調查仍只聞「最後階段」
【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言阿Mo已拆除造口喉管，預計傷口可在一周左右癒合。
阿Mo的爸爸、牧師李盛林再次發代禱信指，阿Mo摘除造口喉管後可以暫時紓緩疼痛，吞嚥反射神經已完全康復，可嘗試進食不同質地的食物。信中又關注跨部門工作小組的調查進度，指一個月又過去，聽到的仍只是已到最後階段的字眼。
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