警兩港鐵站檢獲開山刀、鐵蓮花　四男涉藏攻擊性武器被捕

【有線新聞】警方在港鐵黃大仙站及藍田站拘捕四人涉嫌藏有攻擊性武器，檢獲的武器包括開山刀、摺刀、斧頭及鐵蓮花等。

警方下午5時許，在黃大仙站巡邏期間發現兩名男子形跡可疑，截查期間檢獲武器。另外，傍晚6時許，在港鐵藍田站亦拘捕兩名男子檢獲三把刀。四人涉嫌藏有攻擊性武器被拘捕調查。