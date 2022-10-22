返回
按輸入鍵開始搜尋

跳水世界盃柏林站　陳藝文、昌雅妮女子雙人3米板奪冠

【有線新聞】跳水世界盃柏林站，中國的陳藝文、昌雅妮奪得女子雙人3米板金牌。
6月合作贏得世錦賽金牌，陳藝文和昌雅妮決賽每一輪表現相當穩定，完成4跳拉開超過34分。
最後一跳難度系數3的，向前翻騰兩周半轉體一周屈體，取得全場最高78.3分，總分330.03分，贏第2的德國組合超過57分。美國代表得季軍。
上一條影片 高級組銀牌八強　冠忠南區1:1傑志(加時1:4)；理文5:0深水埗
客戶服務