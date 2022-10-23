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地質公園六角形流紋質火山岩柱群　入選地質遺產地

【有線新聞】香港地質公園的流紋質岩柱群，入選國際地質科學聯合會地質遺產地。
這些六角形的流紋質火山岩柱群，分布在西貢東郊野公園糧船灣一帶及滘西洲等約100平方公里，覆蓋陸地和海洋。淺色的流紋質火山岩數量多、體積大，直徑1.2米至3米，露出地面的高度達100米，是1.4億年前，這個地區火山爆發噴出大量火山灰及熔岩，火山物質冷卻收縮後形成，景觀罕見，與世界各地的六角形岩柱不同。
漁護署高級地質公園主任陳羽嵐：「其他地方的六方柱石通常由玄武岩造成，含硅質量較低，香港的六方柱石由流紋質火山岩形成，含硅質量高，達76%以上。」
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