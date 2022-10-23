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2022年10月23日
港聞
新聞資訊
佐敦私家車掃欄剷路 水管被撞毁噴四米高水柱 司機事發後離場
【有線新聞】佐敦有私家車失事，撞毀鐵欄及水管。
私家車車頭嚴重損毀，車胎飛脫，水管爆裂後噴出約4米高水柱。清晨6時許，該私家車沿覺士道往尖沙咀方向行駛，駛至近德成街懷疑失控，撞向路邊鐵欄，再剷上行人路撞毀一條水管。
警方到場前，司機已離去，警方正聯絡車主調查意外原因。
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