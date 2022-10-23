佐敦私家車掃欄剷路　水管被撞毁噴四米高水柱　司機事發後離場

【有線新聞】佐敦有私家車失事，撞毀鐵欄及水管。

私家車車頭嚴重損毀，車胎飛脫，水管爆裂後噴出約4米高水柱。清晨6時許，該私家車沿覺士道往尖沙咀方向行駛，駛至近德成街懷疑失控，撞向路邊鐵欄，再剷上行人路撞毀一條水管。